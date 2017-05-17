Импичмент Трампа: кто защитит президента США от СМИ и взбешенных демократов

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Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил о необходимости начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Ему могут не простить созданных помех в расследовании связей между предвыборной кампанией республиканцев и российским влиянием. Насколько реален такой вариант развития событий? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Все началось с того, что источники Washington Post сообщили изданию: Трамп передал главе МИД Сергею Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности», которая касалась деятельности ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Чуть позже стало известно, что Трамп рассказал о разрабатываемой операции террористов: те планировали пронести бомбу в ноутбуке на самолет, летящий в США. Такая информация, как утверждает СМИ, поставила под угрозу жизнь сотрудника израильских спецслужб.

А тут еще и подоспела новость The New York Times о записке Трампа в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми: президент просил того прекратить расследование о связях экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Белый дом все отрицает, но шум стоит страшный. Для рядового обывателя получается картина маслом: Трамп уволил Коми на прошлой неделе, чтобы помешать ходу расследования о связи своей предвыборной кампании с Россией.

Кажется, что люди из администрации Трампа сами не знают, что делать дальше и чего ожидать завтра. В сети появляются различные теории заговора: республиканцы, боясь клейма предателя и жулика, которое вот-вот поставят президенту, тихо и мирно «сольют» его по болезни. Например, у Трампа выявится болезнь Альцгеймера или что-то подобное. Он скажет трогательное «я устал, я ухожу» и покинет эпицентр политических сражений. В сети даже появились соответствующие ролики.

«Никакого импичмента не будет. Да, американское общество достаточно поляризованно, а политическая элита расколота пополам, но там еще так же много людей, придерживающихся республиканских взглядов. А шумиху вокруг передачи секретной информации подняли как раз демократы, которые контролируют большую часть СМИ. BBC, Washington Post, New York Times — это все вотчина демократов. Они используют любую возможность, чтобы опорочить Трампа. Он, конечно, не агнец, но понятно, что у него есть определенные стремления к диалогу с Владимиром Путиным и Россией. При этом политический истеблишмент США в лице конгрессменов, сенаторов просто связывает ему руки. Любая информация, касающаяся Трампа, выплескивается на всеобщее обозрение. По сути дела, СМИ копаются в грязном белье президента», — комментирует специально для ФАН американист, директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

По его словам, об импичменте заговорили уже 21 января — на следующий день после инаугурации. Прошло больше 100 дней, но Трамп и ныне там.

«У него серьезные и влиятельные покровители. Прежде всего, в лице клана Ротшильдов. Этого американцы то ли не понимают, то ли слишком наивны. Ротшильды сейчас контролируют все финансовые потоки, банковскую систему, не говоря уже о валютных резервах. После смерти Дэвида Рокфеллера, который умер на 102-м году жизни, Ротшильды по сути завладели миром. Они субсидировали Трампа, кредитовали и в обиду не дадут. Никаких серьезных телодвижений по импичменту они оппонентам сделать не дадут. Посмотрите на нового президента Франции. Еще год назад было известно, что Ротшильды поддержат фигуру 38-летнего Макрона. Его поддержали финансовые элиты Франции, США. Исходя из этого посыла, постепенно все нормализуется и у Трампа», — продолжает эксперт.

Он отмечает, что Трамп ведет себя достаточно свободно, что не пристало президенту великой державы. Но говорить о том, что он разбрасывается секретами — значит, делать из мухи слона. Российские и американские спецслужбы, несмотря на охлаждение отношений, успешно обмениваются информацией.

«На стороне демократов и СМИ выступают атлантисты, глобалисты, транснациональные корпорации. За Трампом вся банковская система, ФРС, финансовая элита (в меньшей степени политическая). Все это, повторюсь, контролируется Ротшильдами. Поэтому соотношение шансов Трампа на успешную борьбу против глобальной элиты — примерно 75 на 25 процентов. У Трампа достаточно сил, чтобы поставить своих критиков на место и заткнуть им рты. За ним деньги, финансовые потоки. Перебить эту карту будет очень сложно. СМИ будут и дальше лить информацию на голову Трампа. Но до следующих выборов еще четыре года, потому формировать общественное мнение заново сейчас нет смысла. В это возне демократы хотят показать, что Трамп популист и пришел на волне фетиша и критики Хиллари Клинтон. Но не пройдет и нескольких месяцев, как мы увидим: Трамп и его покровители просто раздавят демократов как букашек», — добавляет Гусев.

* Организация запрещена на территории РФ.