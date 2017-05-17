Цинизм и провокация: Онищенко о предложении Минпромторга снизить цены на алкоголь

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Минпромторг считает, что государство должно снизить цены на алкоголь, установив их не выше 100-130 рублей за «поллитровку», говорится в материалах министерства, подготовленных к совещанию в Совете Федерации. Также Минпромторг намерен добиться легализации интернет-торговли алкоголем, разрешить нестационарную продажу алкогольной продукции в сельской местности, на рынках, в магазинах при АЗС, в санаториях и на спортивных объектах. В то же время Минпромторг требует запретить розничную продажу пищевой спиртосодержащей продукции и ограничить продажу спиртсодержащих лекарственных средств. При этом Минпромторг против запрета на непищевые спиртосодержащие жидкости, которые являются товарами повседневного спроса, сообщает ТАСС. Этот комплекс предложений вызвал возмущение у первого зампреда председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадия Онищенко.

«После небольшого, крайне незначительного повышения цены на водку Минпромторг вдруг решил, что цены нужно снова снижать, даже ниже того уровня, который был, — отметил Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Кроме того, министерство предложило снять почти все ограничения на продажу алкоголя, разрешив не только стационарную торговлю, но и предложив организовывать в сельской местности выносную продажу. И со всеми этими «идеями» они собираются прийти в Совет Федерации».

По словам Геннадия Онищенко, он не только крайне возмущен, но и удивлен этими предложениями, потому что во время последнего обсуждения изменения законодательства по продаже алкоголя, которое состоялось в Госдуме в прошлом месяце, Минпромторг вроде бы внес правильные предложения по ограничению торговли суррогатным алкоголем.

«Я им тогда даже сделал замечание, сказав: вы как-то однобоко трактуете ситуацию, что нам надо принять меры по ограничению и ликвидации фальсифицированного нелегального алкоголя, и тогда все будет хорошо. На самом деле нужно нанести как можно больший ущерб всему объему потребляемого в России алкоголя, — отметил Онищенко. — Поэтому сегодня ни о каких отменах ограничительных мер не может быть и речи. И те, кто вносит такие предложения, и, более того, пытается даже их обсудить в верхней палате законодательного органа страны, — просто пытаются вести антигосударственную политику».

Геннадий Онищенко напомнил, что в 2009 году была принята концепция антиалкогольной политики, которую в ранге премьер-министра утвердил Владимир Путин, и в которой, в том числе, четко прописаны меры по снижению доступности алкоголя.

«А снижение доступности — это и цены, и возможность купить алкоголь в то или иное время, и то, насколько далеко нужно идти за выпивкой, и возрастная доступность, — отметил первый зампред комитета Госдумы. — Все эти меры бьют в одну точку и направлены на снижение потребления алкоголя. Потому что, сколько бы мы ни говорили, что пить — это вредно, но если алкоголь будет везде стоять, если выпивка будет легкодоступна, — это все будут пустые разговоры».

По словам Онищенко, свои предложения Минпромторг подает под благовидным предлогом: мол, якобы снижение цен на легальную алкогольную продукцию поможет снизить объемы потребления суррогатного алкоголя.

«Они говорят: если эти предложения будут приняты, вот тогда мы прекратим оборот алкоголя двойного назначения, который продается под видом парфюмерно-косметических товаров, товаров бытовой химии и т.д., — отметил собеседник ФАН. — Так вот, не прекратим. Потому что в 90-е годы у нас был и супердешевый алкоголь, и эти суррогаты продавались и продаются, к сожалению, и сейчас. И все это в 90-е годы потреблялось, как говорится, в немереных количествах, в запредельных, опасных дозировках, всеми возрастными группами нашей страны. Да еще и стимулировалось, подбадривалось со стороны наших, так сказать, деятелей искусства, когда в многочисленных фильмах — что ни герой, то обязательно пьяница и курильщик».

По словам Геннадия Онищенко, вместо снижения цен на водку нужно прекратить оборот так называемых «парфюмерно-косметической изделий», которые используется как суррогатный алкоголь.

«Я говорю не о запрете настоящих парфюмерно-косметических изделий, а исключительно о тех товарах бытовой химии двойного назначения, которые используются вместо легального алкоголя, — разъяснил Онищенко. — Так это все в руках Минпромторга. И производства древесного алкоголя и технического спирта, которые у нас имеются, — это их промышленность. Есть и другие производства, в которых используется спирт, так там тоже Минпромторг является регулятором, но почему-то об этом в министерстве не заботятся. Поэтому следует сделать вывод, что они находятся под воздействием алкогольного лобби, которое действует в нашей стране, и которое еще не насытилось теми баснословными доходами, которые они получают, во всяком случае, на протяжении последних 25 лет в нашей нынешней России. Им этого мало, и они, похоже, снова начинают поднимать голову».

По словам депутата, он намерен серьезнейшим образом разобраться в этой истории и узнать, кто стоит за этими антигосударственными предложениями.

«Я постараюсь узнать, кто за этим стоит, и откуда этот цинизм, который направлен на уничтожение российских граждан и в целом нашего российского государства. Мы только-только, понемножку, начинаем выплывать из этого суррогатного алкогольного угара. Этот процесс идет очень трудно. И вот они опять организовали очередную провокацию. Я бы не так остро реагировал и воспринял бы это все как провокацию со стороны желтой прессы, но это было опубликовано в агентстве, которому я склонен верить и всегда доверял. Значит, такие документы, видимо, действительно имеют место, и такие идеи бродят», — резюмировал Геннадий Онищенко.