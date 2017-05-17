Трампа уличили в плагиате речи из комедии «Блондинка в законе»
Лос-Анджелес, 17 мая. В эфире популярного американской телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» показали видео с выступлением президента США Дональда Трампа и кадрами из комедии «Блондинка в законе».
За два дня ролик набрал более 68 тысяч лайков. Видео смонтировано таким образом, что речь Трампа, прозвучавшая в университете Либерти 13 мая, практически полностью совпадает с речью героини фильма в исполнении актрисы Риз Уизерспун. Представители популярного ток-шоу уверены, что президент США «украл» речь у знаменитой блондинки.
В прошлом году супругу Дональда Трампа обвинили в плагиате речи Мишель Обамы, жены 44-го президента США Барака Обамы. На очередном съезде Республиканской партии Меланья Трамп говорила о том, что родители учили ее много работать и относиться к людям с уважением.