Трампа уличили в плагиате речи из комедии «Блондинка в законе»

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Лос-Анджелес, 17 мая. В эфире популярного американской телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» показали видео с выступлением президента США Дональда Трампа и кадрами из комедии «Блондинка в законе».

Tonight: Trump plagiarized his commencement speech from Elle Woods in Legally Blonde pic.twitter.com/EScE4B02F8 — Fallon Tonight (@FallonTonight) May 16, 2017

За два дня ролик набрал более 68 тысяч лайков. Видео смонтировано таким образом, что речь Трампа, прозвучавшая в университете Либерти 13 мая, практически полностью совпадает с речью героини фильма в исполнении актрисы Риз Уизерспун. Представители популярного ток-шоу уверены, что президент США «украл» речь у знаменитой блондинки.

В прошлом году супругу Дональда Трампа обвинили в плагиате речи Мишель Обамы, жены 44-го президента США Барака Обамы. На очередном съезде Республиканской партии Меланья Трамп говорила о том, что родители учили ее много работать и относиться к людям с уважением.