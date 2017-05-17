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Новости Сирии
Сирия: террористы ИГИЛ устроили показательную казнь в провинции Даръа

Сирия: террористы ИГИЛ устроили показательную казнь в провинции Даръа

18:22  17 Мая 2017
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Сирия: террористы ИГИЛ устроили показательную казнь в провинции Даръа

Даръа, 17 мая. В провинции Даръа продолжаются боестолкновения между различными террористическими группировками.

Местные источники сообщают, что столкновения между группировками идут с переменным успехом. Часто преимущество оказывается на стороне боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). После пленения игиловцы казнят своих бывших союзников.

Сирия: террористы ИГИЛ устроили показательную казнь в провинции Даръа

В административном центре провинции Даръа джихадисты устроили показательную казнь мужчины, обвиненного в воровстве. Свидетельств преступления приведено не было, однако с человеком расправились в «лучших» традициях «Халифата». На центральной площади Даръа игиловцы отрубили мужчине конечности.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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