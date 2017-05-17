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Происшествия
Появилось видео гигантского роя пчел, атаковавших прохожих в центре Лондона

Появилось видео гигантского роя пчел, атаковавших прохожих в центре Лондона

18:43  17 Мая 2017
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Появилось видео гигантского роя пчел, атаковавших прохожих в центре Лондона

Лондон, 17 мая. Гигантский рой пчел остановил движение транспорта в час пик на Гринвич-стрит в столице Великобритании, очевидцы записали видео инцидента.

В центре Лондона произошел необычный инцидент — неизвестно откуда взялись пчелы, которые буквально облепили светофор на Гринвич-стрит и летали роем над оживленной магистралью. Очевидцы записали видео о выложили в Сеть. Пешеходы останавливались, чтобы понаблюдать за действиями насекомых, другие пытались укрыться.

 

Ирина Селезнева
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