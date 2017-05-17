Четыре человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке теракта

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Лондон, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали в Лондоне четырех мужчин, которые подозреваются в причастности к подготовке теракта. Об этом журналистам сообщили в среду официальные представители полиции Соединенного Королевства.

Согласно предварительным данным, полицейские проводят обыски по шести адресам в британской столице.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Великобритании были предъявлены обвинения трем девушкам, которые подозреваются в подготовке терактов.