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Четыре человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке теракта

Четыре человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке теракта

18:28  17 Мая 2017
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Четыре человека в Лондоне задержаны по подозрению в подготовке теракта

Лондон, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали в Лондоне четырех мужчин, которые подозреваются в причастности к подготовке теракта. Об этом журналистам сообщили в среду официальные представители полиции Соединенного Королевства.

Согласно предварительным данным, полицейские проводят обыски по шести адресам в британской столице.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Великобритании были предъявлены обвинения трем девушкам, которые подозреваются в подготовке терактов.

Алексей Громов
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