Режиссер Учитель пообещал сенсационные новости о фильме «Матильда»

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Москва, 17 мая. Российский режиссер Алексей Учитель анонсировал пресс-конференцию, на которой можно будет узнать все о фильме «Матильда».

Учитель пообещал, что не обойдется без сенсаций.

«13 июня будет пресс-конференция, на которой будут озвучены сенсационные новости про «Матильду», — сообщил он корреспонденту агентства «Политика сегодня».

Фильм, повествующий о романе последнего русского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, еще до выхода стал предметом жарких дебатов. Против его выхода на большие экраны активно выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.