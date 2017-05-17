Киев пытается создать альтернативу «нормандскому формату» без участия России

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Москва, 17 мая. Украина пытается создать альтернативу «нормандской четверке» без участия России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники на Украине.

По данным издания, 10 мая президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне, где украинский министр выступил с инициативой создания новой группы по урегулированию конфликта в Донбассе без России.

Согласно планам Киева, в состав коалиции должны войти США, Германия, Франция и другие европейские страны. Однако по данным дипломатических источников в Киеве, президент США не проявил интереса к предложению Климкина.