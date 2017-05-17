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Украина
Порошенко рассказал, когда снимет санкции с российских сайтов

Порошенко рассказал, когда снимет санкции с российских сайтов

18:08  17 Мая 2017
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Порошенко рассказал, когда снимет санкции с российских сайтов

Страсбург, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о санкциях против российских компаний было правильным, однако он готов отменить запрет при одном условии.

На пресс-конференции в Страсбурге украинский лидер заявил, что Киев пересмотрит свое решение «когда последний российский солдат покинет территорию Украины». Порошенко уверен, что в скором времени протесты против запрета российских интернет-ресурсов закончатся.

Ранее президент Украины утвердил решение СНБО о блокировке ряда российских компаний, в том числе социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

#порошенко
Алексей Громов
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