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Общество
Сирия, Израиль, ЮАР впервые отправят своих военных на Армейские игры

Сирия, Израиль, ЮАР впервые отправят своих военных на Армейские игры

18:02  17 Мая 2017
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Сирия, Израиль, ЮАР впервые отправят своих военных на Армейские игры

Кубинка, (Московская область), 17 мая. Сирия, ЮАР, Израиль, а также ряд стран впервые примут участие в третьих Армейских международных играх, которые пройдут в РФ, Белоруссии, Казахстане и Китае с 29 июля по 12 августа, сообщили организаторы соревнования.

Среди новых стран-участниц Армейских международных игр — Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос, по информации оргкомитета, на данный момент 27 государств подтвердили свое участие в спортивном марафоне. Известно, что 16 стран выразили заинтересованность к проекту, приглашения были направлены 73 государствам.

Об этом сообщили на совещании с иностранными военными атташе. Напомним, что в прошлом году в соревнованиях принимали участие военные из разных стран мира, которые соревновались по танковому биатлону, снайперской подготовке, демонстрировали навыки ведения разведки.

Сирия, Израиль, ЮАР впервые отправят своих военных на Армейские игры

Ирина Селезнева
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