Сирия, Израиль, ЮАР впервые отправят своих военных на Армейские игры

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Кубинка, (Московская область), 17 мая. Сирия, ЮАР, Израиль, а также ряд стран впервые примут участие в третьих Армейских международных играх, которые пройдут в РФ, Белоруссии, Казахстане и Китае с 29 июля по 12 августа, сообщили организаторы соревнования.

Среди новых стран-участниц Армейских международных игр — Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос, по информации оргкомитета, на данный момент 27 государств подтвердили свое участие в спортивном марафоне. Известно, что 16 стран выразили заинтересованность к проекту, приглашения были направлены 73 государствам.

Об этом сообщили на совещании с иностранными военными атташе. Напомним, что в прошлом году в соревнованиях принимали участие военные из разных стран мира, которые соревновались по танковому биатлону, снайперской подготовке, демонстрировали навыки ведения разведки.