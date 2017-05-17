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Новости Сирии
Сирия: САА ведет бои с вооруженной оппозицией в провинции Эс-Сувейда

Сирия: САА ведет бои с вооруженной оппозицией в провинции Эс-Сувейда

18:10  17 Мая 2017
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Сирия: САА ведет бои с вооруженной оппозицией в провинции Эс-Сувейда

Эс-Сувейда, 17 мая. Правительственные войска активизировали наступательную операцию на позиции «Свободной сирийской армии».

Командование ВС САР сообщило, что проамериканские вооруженные оппозиционеры развернули широкий фронт в сирийской провинции Эс-Сувейда, а также организовали нападение на авиабазу «Халхалак». Было принято решение о начале наступательной операции. Боестолкновения происходят в районах Раджиме эль-Даула и Каср. Данных о результатах боев пока не приводится.

Сирия: САА ведет бои с вооруженной оппозицией в провинции Эс-Сувейда

Ранее сообщилось, что отряды «Свободной сирийской армии» вместе с подразделениями американских и британских спецназовцев вторглись в провинцию Хомс через иракскую границу.

Алексей Громов
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