Сирия: САА ведет бои с вооруженной оппозицией в провинции Эс-Сувейда

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Эс-Сувейда, 17 мая. Правительственные войска активизировали наступательную операцию на позиции «Свободной сирийской армии».

Командование ВС САР сообщило, что проамериканские вооруженные оппозиционеры развернули широкий фронт в сирийской провинции Эс-Сувейда, а также организовали нападение на авиабазу «Халхалак». Было принято решение о начале наступательной операции. Боестолкновения происходят в районах Раджиме эль-Даула и Каср. Данных о результатах боев пока не приводится.

Ранее сообщилось, что отряды «Свободной сирийской армии» вместе с подразделениями американских и британских спецназовцев вторглись в провинцию Хомс через иракскую границу.