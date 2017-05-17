Главные новости 17 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 17 мая.

Украинская певица Джамала высказалась по поводу, мягко говоря, не очень удачного выступления рок-группы O.Torvald на «Евровидении». Джамала высказалась по поводу провала Украины на «Евровидении».

Киевские власти не рассматривают силовой метод возвращения в состав Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в интервью немецкому телевидению. Кошмар наяву: почему Украина отказалась от силового возвращения ДНР и ЛНР.

СМИ узнали о темном юридическом прошлом убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Липовый диплом и два ствола: вскрылось темное прошлое Вороненкова.

Президент России Владимир Путин отказался разглашать информацию, которую передал премьер-министру Италии Паоло Джентилони. Путин рассказал о секретном послании лидерам G7.

Исследователь из Нижнего Тагила сделал открытие после изучения снимков поверхности Земли, обнаружив неподалеку от Южного полюса инопланетный космический корабль. Гигантский инопланетный звездолет обнаружен в снегах Антарктиды.

Жительницу Ростова-на-Дону подозревают в покушении на убийство своей собственной дочери. Жительница Ростова выбросила свою пятилетнюю дочь со второго этажа.

Ученые из NASA после долгих и кропотливых исследований поняли, что из себя представляют белые вспышки на поверхности Земли. Ученые раскрыли тайну белых вспышек на Земле, зафиксированных зондом NASA.