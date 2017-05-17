Будапешт назвал резолюцию Европарламента «новым нападением со стороны сети Сороса»

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Будапешт, 17 мая. Резолюция Европейского парламента является новым нападением на Венгрию со стороны сети Джорджа Сороса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Ранее в среду Европарламент осудил «серьезное ухудшение» в области верховенства права и основных прав в Венгрии, сообщает Reuters.

«Европейские институты явно не могут смириться с тем фактом, что правительство Венгрии продолжает практиковать миграционную политику, которая направлена исключительно на обеспечение безопасности Венгрии», — заявил Сийярто.