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Политика
Будапешт назвал резолюцию Европарламента «новым нападением со стороны сети Сороса»

Будапешт назвал резолюцию Европарламента «новым нападением со стороны сети Сороса»

18:04  17 Мая 2017
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Будапешт назвал резолюцию Европарламента «новым нападением со стороны сети Сороса»

Будапешт, 17 мая. Резолюция Европейского парламента является новым нападением на Венгрию со стороны сети Джорджа Сороса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Ранее в среду Европарламент осудил «серьезное ухудшение» в области верховенства права и основных прав в Венгрии, сообщает Reuters.

«Европейские институты явно не могут смириться с тем фактом, что правительство Венгрии продолжает практиковать миграционную политику, которая направлена исключительно на обеспечение безопасности Венгрии», — заявил Сийярто.

#европарламент #венгрия #сийярто
Катерина Михайлиди
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