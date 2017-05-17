На страже мира: Как палестинские добровольцы из «Лива аль-Кудс» оберегают жителей Алеппо

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Бригада сирийской армии «Лива аль-Кудс», состоящая из палестинских добровольцев, несет службу на западе Алеппо, защищая город от террористов. Как бывшие беженцы встали на защиту своей второй родины – в материале Федерального агентства новостей

Защитники нового Алеппо

Спустя полгода после окончания жесточайших боев за Алеппо, сирийская армия продолжает наступление на боевиков запрещенных террористических организаций. Однако сам город не боится того, что армейские подразделения находятся далеко на юго-востоке – Алеппо надежно защищен с запада.

Люди, которые теперь защищают «северную столицу» Сирии, когда-то одними из первых подняли знамя борьбы с террористами – не армейскими, а собственными силами, на «добровольных началах». «Лива аль-Кудс» - «Иерусалимская бригада» Сирийской Арабской Армии защищает западные подступы к Алеппо и охраняет мир и покой тысяч жителей восстанавливаемого мегаполиса.

Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось заснять бойцов «Лива аль-Кудс», занимающихся привычным для себя делом – защитой Алеппо от бандформирований. Занимающиеся восстановлением лагеря Хандарат бойцы сейчас ведут позиционные бои с боевиками террористического объединения «Тахрир аш-Шам» к востоку от селения Кафр Хамра на севере Алеппо. Этих бойцов не сломили ни четырехлетние бои, ни колоссальные потери – за все время существования бригады погибли по меньшей мере 300 бойцов, в том числе и их командир Мохамад Рафаа. И сейчас добровольцы несут огромную ответственность за мирную жизнь в освобожденном ими городе.

Беженцы против террора

Начало существования бригады было положено в двух кварталах Алеппо – Найраб и Хандарат. Приютив беженцев из Палестины, со временем эти два квартала разрослись настолько, что считались второй по численности палестинской общиной Сирии. Десятки тысяч беженцев быстро интегрировались в сирийское общество, осели, завели семьи и стали жить честным трудом – в мире и согласии с арабскими, курдскими и христианскими кварталами Алеппо.

Однако все изменила война: летом 2012 года, когда в Алеппо разразились полномасштабные боевые действия между правительственными войсками и боевиками так называемой «умеренной оппозиции», палестинцы взялись за оружие, защищая свои дома. Район Хандарат был захвачен боевиками, большинство его жителей перебрались в более спокойный Найраб. Уже на новом месте лидеры палестинской общины, под руководством офицеров Сирийской Арабской Армии сформировали отряды «Лива аль-Кудс».

Возвращение домой

Первоначально задачей бригады стала защита последнего оставшегося в Алеппо палестинского квартала и освобождение лагеря Хандарат от террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ). Однако всего за год «Лива аль-Кудс» стала вторым по силе соединением сирийской армии в Алеппо – после легендарных «Тигров» полковника Сухейля аль-Хассана и Сил национальной обороны Сирии (NDF).

Помимо боев в самом Алеппо, палестинцы неоднократно совершали рейды по всей провинции Алеппо, нанося удары по боевикам. Так, в конце октября 2015 года «Лива аль-Кудс» участвовала в восстановлении основной линии снабжения Алеппо – «дороги жизни» по оси Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия. Отбросив террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) от жизненно важной трассы, «Лива аль-Кудс» продолжила победоносное шествие в обход Алеппо. Вместе с отрядами сирийской армии, формированиями ливанской «Хезболлы» и курдскими отрядами народной самообороны, палестинские добровольцы приняли активное участие в освобождении Восточного Алеппо и окончательной зачистке города от боевиков. И освобожденный разрушенный лагерь Хандарат вновь принял своих сынов.

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей эксперт Наталия Елисеева, война в Сирии примечательна тем, что против законного правительства Сирии воюет огромное количество боевиков из других стран. В этой связи, сирийскому правительству Башара Асада стоит объявить мобилизацию и создать свои интернациональные бригады из сторонников законной власти – и примером такого формирования может считаться именно «Лива аль-Кудс»:

«Противоборствующая сторона не гнушается брать деньги и оружие у всех подряд, воюет огромное количество наемников. В этом контексте Асаду стоит задуматься о создании подразделений добровольцев из всех желающих. Потому, что в сложившейся ситуации нужно что-то противопоставлять, а противопоставлять пока нечего. А новые подразделения добровольцев будут хорошим подспорьем в решении конфликта. Причем не только в военном ключе, а также и в моральном».

* Организация запрещена на территории РФ.