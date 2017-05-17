Названы вероятные посредники Захарченко в получении взятки в 800 тысяч долларов

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Москва, 17 мая. Полковник МВД Дмитрий Захарченко подозревается в получении крупной суммы денег при посредничестве других правоохранителей, в том числе сотрудника ФСБ. Об этом сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко в Мосгорсуде.

Уточняется, что Захарченко подозревают в получении 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы. В осуществлении махинации помогали посредники — сотрудник ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин, сообщил адвокат.

Также стало известно, что в рамках дела было арестовано имущества на 1 млрд рублей.

Ранее следователь сообщил, что в отношении Захарченко было возбуждено еще два уголовных дела по подозрению в мошенничестве, однако деталей не прояснил.