Весело веселье — тяжело похмелье: во сколько украинцу на самом деле обойдется безвиз

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Украина чрезвычайно давно ждала безвизового режима с Европой. Сегодня эта эпопея, наконец, завершилась. В Страсбурге прошла торжественная церемония подписания документа о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу.

Свои подписи под протоколом поставили председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела. На церемонии также присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Мероприятие транслировалось в прямо эфире.

Подписанный сегодня документ в ближайшее время будет опубликован в официальном вестнике ЕС. После этого безвизовый режим начнет действовать в течение 20 дней. Предположительно, безвизовый режим с ЕС должен заработать для граждан Украины 11 июня 2017 года.

Напомним, впрочем, что даже после 11 июня попасть в ЕС «совсем без всего» у украинцев не выйдет. Как минимум, им нужно будет получить биометрический загранпаспорт нового образца. Он стоит денег.

Стоимость оформления этого документа сильно разнится в различных областях Украины, так что точную цифру тут назвать сложно. В среднем оформление биометрического загранпаспорта в течение 20 рабочих дней будет стоить 957 гривен 32 копейки. Его можно будет оформить и по ускоренной программе — за семь рабочих дней. В среднем это обойдется украинцу в 1210 гривен 32 копейки.

Сообщалось и о других необходимых документах: выписке с банковского счета, справке от работодателя, справке об отсутствии судимости и т.д. Фактически, речь идет о том же пакете документов, который необходимо было отнести в иностранное консульство, чтобы получить визу. Якобы теперь эти бумаги пограничники будут спрашивать прямо на въезде в шенгенскую зону.

Здесь, возможно, все не так страшно, как могло бы быть. Допустим, справка об отсутствии судимости, действительно, не требуется, чтобы там ни утверждали различные мошенники, начавшие готовить украинцев к «безвизу» по программе за скромную плату в 500–1000 гривен.

Доказать свою платежеспособность при въезде в ЕС украинцам, впрочем, придется. Для этого им потребуется наличная валюта, выписка с банковского счета, дорожные чеки или кредитные карточки. При этом стоимость поездки в страны, входящие в шенгенскую зону, сильно разнится. Украинцу, осмелившемуся на безвизовую поездку, нужно будет доказать, что деньги у него есть, причем на каждый день пребывания в ЕС.

Больше всего будет стоить поездка в Бельгию. Это — 95 евро в день для одного иностранца, проживающего в отеле. 45 евро в день — для украинца, собирающегося жить у физлица: друга или родственника.

Следующий на очереди — Лихтенштейн. В день это 100 швейцарских франков на человека. По сегодняшнему курсу один швейцарский франк примерно равен 0,9 евро. За Лихтенштейном — Эстония. Если он собирается поехать в Эстонию, вне зависимости от условий проживания, украинцу потребуется иметь на руках или на карте 86 евро на день.

Поездка во Францию обойдется в 65 евро в день для лиц, имеющих бронь в гостинице. В 32,5 евро для лиц, имеющих доказательства проживания у физлица. 120 евро — для иностранца, не имеющие ни того, ни другого. Въезд в Испанию тоже будет сложным: минимальная сумма в распоряжении туриста — 598,68 евро, 66,52 евро с человека в сутки.

Что интересно, одна из наименее экономически благополучных европейских стран — Греция — видимо, очень не хочет видеть себя украинских туристов. 300 евро в сутки — для визита на срок до 5 дней. Далее, по 50 евро в сутки на человека.

Всего украинцы смогут провести в странах ЕС и шенгенской зоны 90 дней из каждых 180. Вдобавок к наличности им потребуется иметь при себе обратный билет, подтверждающий, что когда-нибудь они все же вернутся из Европы домой.

«Безвиз» достигнут. Теперь президенту Порошенко придется искать новой способ попиариться. Одно обещание выполнено, но это же только одно обещание. Вечно держаться наплаву благодаря этому нельзя. Я полагаю, что сейчас народ бросится в Европу, но поняв, что украинцев там никто не ждет, он сразу успокоится. Счастье продлится недолго — едва ли полгода», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Несмотря на все заверения экспертов, Украина по-прежнему полнится слухами и мифами о том, что именно даст стране и ее гражданам долгожданный безвизовый режим.

«Люди почему-то свято верят в том, что «безвиз» — это тоже самое, что уехать на заработки в Россию. Сколько бы им ни объясняли, что это не так, они не верят. Идея поехать на работу в Европу не только все еще держится, но является главной для многих украинцев», — продолжает экономист.

Эксперт винит в такой малой информированности населения правительственных чиновников. «Всякий раз, когда они говорили о безвизовом режиме, они тут же прикручивали к нему еще какие-то несвязанные факты. Мол, на Украине зарплата такая-то, а в Европе — такая-то. Человек сразу начинал думать о заработке. Плюс, даже когда была какая-то информация о том, что «безвиз» — это еще не возможность подзаработать на европейских просторах, ее тут же нивелировали. Чиновники говорили: «Ах да, это все есть, но оно не главное. Главное дружба и европейский выбор». Посмотрим, что они скажут теперь, когда первоначальная эйфория выветрится. Наверное, в качестве следующей пиар-акции Порошенко будет обещать вступление в ЕС», — подводит итог Охрименко.