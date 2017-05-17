Минфин РФ предложил снизить дефицит бюджета на 30%

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Москва, 17 мая. Министерство финансов Российской Федерации предложило снизить дефицит федерального бюджета на 2017 год.

Согласно предварительным данным, эксперты ведомства разработали поправки, предполагающие снижение дефицита с 2,753 триллиона рублей до 1,924 триллиона рублей (на 30,1%). Непосредственно прогнозируемый общий объем доходов может быть повышен на 8,5%.

Напомним, ранее глава «Российского экспортного центра» Петр Фрадков рассказал о росте несырьевого экспорта в РФ в первом квартале текущего года.