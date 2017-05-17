Дейр эз-Зор: более 20 боевиков ИГИЛ уничтожено спецназом САА

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Дейр эз-Зор, 17 мая. Отряд специального назначения правительственных войск совершил вылазку в районе городского кладбища Дейр эз-Зора.

Отряду, известному как «Группа Кассема», удалось пробраться к позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Результатом диверсии стали 20 уничтоженных исламистов.

Террористы попытались ответить очередной атакой и организовали нападение к юго-востоку от аэродрома. Данную область контролируют бойцы 137-й бригады ВС САР «Аль-Тамини». Военные устроили игиловцам засаду и расстреляли передовые отряды из пулеметов. После трехчасового столкновения джихадисты отступили, оставив на поле боя более 30 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.