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Украина
Украинские операторы объявили о начале блокировки российских сайтов

Украинские операторы объявили о начале блокировки российских сайтов

18:55  17 Мая 2017
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Мобильные операторы Украины "по возможности" ограничили доступ к сайтам РФ

Киев, 17 мая. Мобильные операторы Украины с сегодняшнего дня стали ограничивать доступ к российским соцсетям и ресурсам, сообщается на сайте компании «Vodafone Украина».

На Украине вступил в силу указ президента Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских соцсетей и сервисов. Телеком операторы АО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и Vodafone Украина в рамках указа украинского лидера «начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к российским веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями».

Отметим, что по мнению главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, в ближайшее время указ реализовать невозможно, поскольку это действие требует значительных средств, а также времени на перестройку сетей. Кроме того, существует ряд эффективных способов для обхода блокировки, в том числе vpn и proxy.​

Ирина Селезнева
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