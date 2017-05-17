Новый аналог вируса WannaCry атаковал 200 тысяч компьютеров

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Париж, 17 мая. Французские СМИ в панике — новый компьютерный вирус атаковал сотни тысяч компьютеров во всем мире.

По словам аналитиков, новая кибератака находит уязвимости в системе Windows, чтобы получить доступ к чужой виртуальной валюте. Новый вирус получил название Adylkuzz. Вице-президент по продукции на Proofpoin Роберт Холмс заявил, что новая атака гораздо масштабнее WannaCry.

Worldwide 'Adylkuzz' cyberattack looming, experts warn it's bigger than WannaCry https://t.co/LISAkvsjaQ pic.twitter.com/6rHpPESKKg — Mirror Tech (@MirrorTech) May 17, 2017

Отметим, что опасный вирус WannaCry атаковал более 200 тысяч интернет-пользователей в 150 странах мира. Наибольшее число попыток заражения было зафиксировано на территории России.