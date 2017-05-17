Новый аналог вируса WannaCry атаковал 200 тысяч компьютеров
В закладки
Париж, 17 мая. Французские СМИ в панике — новый компьютерный вирус атаковал сотни тысяч компьютеров во всем мире.
По словам аналитиков, новая кибератака находит уязвимости в системе Windows, чтобы получить доступ к чужой виртуальной валюте. Новый вирус получил название Adylkuzz. Вице-президент по продукции на Proofpoin Роберт Холмс заявил, что новая атака гораздо масштабнее WannaCry.
Отметим, что опасный вирус WannaCry атаковал более 200 тысяч интернет-пользователей в 150 странах мира. Наибольшее число попыток заражения было зафиксировано на территории России.
Комментарии