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Новый аналог вируса WannaCry атаковал 200 тысяч компьютеров

Новый аналог вируса WannaCry атаковал 200 тысяч компьютеров

17:57  17 Мая 2017
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Новый аналог вируса WannaCry атаковал 200 тысяч компьютеров

Париж, 17 мая. Французские СМИ в панике — новый компьютерный вирус атаковал сотни тысяч компьютеров во всем мире.

По словам аналитиков, новая кибератака находит уязвимости в системе Windows, чтобы получить доступ к чужой виртуальной валюте. Новый вирус получил название Adylkuzz. Вице-президент по продукции на Proofpoin Роберт Холмс заявил, что новая атака гораздо масштабнее WannaCry.

Отметим, что опасный вирус WannaCry атаковал более 200 тысяч интернет-пользователей в 150 странах мира. Наибольшее число попыток заражения было зафиксировано на территории России.

#вирус
Алексей Громов
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