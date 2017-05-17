По стопам Федора Плевако: почему адвокат должен стать героем в глазах россиян

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Одна из самых популярных сессий Петербургского Международного Юридического Форума — сессия «художественный образ адвоката как двигатель развития профессии: почему адвокат так и не стал героем нашего времени». Корреспондент Федерального агентства новостей также решил узнать ответ на этот вопрос.

Желающих поговорить про художественный образ и героизм адвокатов — полный зал. В круглом столе на эту тему приняли участие актер Владимир Машков, знаменитый режиссер Алексей Учитель, золотой фонд отечественной адвокатуры — Антон Иванов и Юрий Пилипенко.

Ведущий сессию адвокат Константин Добрынин (в прошлом член Совета Федерации — прим. ФАН) сознательно назвал встречу провокационной, как приглашение к острому разговору. Почему же в России, в отличие от той же Америки, адвокат не является героем? И почему, как уверен ведущий, в стране справедливость восстанавливает не адвокат, а «менты, бандиты или прокуроры»?

«В США юристы, адвокаты и судьи — члены одного сообщества. Там процесс перетекания из профессии в профессию безболезненный. У нас на адвоката, который раньше был прокурором, смотрят как на врага народа, — говорит адвокат и бывший председатель Верховного суда России Антон Иванов. — Поэтому он пока не герой. Скажу больше. Сегодня место героя занято — это наш президент. Я говорю серьезно! Тем более, что у него есть юридическое образование». Эту мысль Антон Иванов заканчивал под аплодисменты.

Следующим выступил Алексей Учитель, который отметил, что на самом деле Россия лишь в начале этого пути. Учитель уверен, что образ адвоката еще станет героическим. По словам режиссера это не безнадежный процесс. Новое поколение адвокатов готово сейчас биться и побеждать в любых ситуациях. «Просто еще 15-20 лет назад героями были «бандиты» или «менты», а сейчас страна становится сильнее, юридически цивилизованнее, и скоро последнее слово будет уже за адвокатами. А там уже и до кино недалеко», — резюмировал режиссер, подтверждением слов которого стало выступление актера Владимира Машкова, который как раз сейчас снимается в картине Алексея Учителя в роли адвоката Федора Плевако».

«Посмотрите на Европу или США, там профессия адвоката жизненно необходима. У нас в России тоже такое было. Не случайно 150 лет назад говорили, что в Москве есть четыре достопримечательности — Кремль, Царь-пушка, собор Василия Блаженного и адвокат Федор Плевако. И мы сейчас, снимая картину, восстанавливаем историческую справедливость, — констатировал Владимир Машков. — И ничего страшного, что герой жил 150 лет назад. Спросите, почему не было героев адвокатов? Да потому что государство было слабое — с ним могли бороться все кто угодно: бандиты, мрази. А сейчас мы стали сильными. И как в цивилизованном мире, борьба может идти не по понятиям, а по закону. А кто в этом силен? Адвокат!»