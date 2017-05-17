Ученые узнали, как собаки разговаривают с людьми

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Будапешт, 17 мая. Собаки могут «разговаривать» с людьми посредством лая и рычания. При этом женщины лучше мужчин понимают собачью «речь» и могут точнее сказать, хочет ли собака играть, испытывает ли страх или злится. К такому выводу пришла группа венгерских ученых из Университета Этвеш Лоран. Результаты исследований опубликованы в Royal Society Open Science.

В эксперименте были задействованы 40 добровольцев. Им было предложено послушать запись голосов 18 собак, которые охраняли пищу, сталкивались с пугающим их незнакомцем или играли. 63% прослушавших записи смогли правильно классифицировать записи с рычанием. При этом игривое рычание удалось распознать лучше. Участники эксперимента отметили, что игривое рычание более короткое и отрывистое.

Примечательно также, что среди тех, кто не является владельцем собак, лучший результат в распознавании рычания показали женщины.