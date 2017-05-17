СКА и еще два клуба КХЛ пытались вернуть Радулова

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Москва, 17 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, нападающий «Монреаля» Александр Радулов может вернуться в КХЛ.

После того, как НХЛ объявила о запрете хоккеистам лиги выступать на Олимпиаде, несколько клубов КХЛ вышли на российского форварда с предложениями. По словам источника, речь идет о ЦСКА, «Металлурге» и СКА.

Сообщается, что Радулов (по контракту с петербургскими «армейцами») мог стать самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. Однако на все предложения 30-летний нападающий сборной России ответил отказом, мотивировав свое решение желанием продолжать выступать в НХЛ.

В текущем сезоне Радулов провел 82 матча, в которых забросил 20 шайб и отдал 41 результативную передачу (при показателе полезности +10).