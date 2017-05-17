Трампу напомнили об импичменте после увольнения главы ФБР Коми

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 17 мая. Увольнение главы ФБР Джеймса Коми, а также встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подняли новую волну скандалов вокруг Дональда Трампа, сенаторы говорят об импичменте.

Американские сенаторы требуют начать в отношении президента Дональда Трампа новое расследование, а по ТВ транслируют сообщения о якобы имеющихся связях главы Белого дома с РФ, сравнивая сложившуюся ситуацию с той, что была связана с подготовкой импичмента Ричарда Никсона.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что в этом потоке информации и обвинений никто не обращает внимание на факты, не следуют логике, не думают о последствиях, которые принесут такие заявления для самих США. Письмо с прошением о расследовании против Трампа подписали 33 демократа.