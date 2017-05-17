«Хезболла» отразила атаки ИГИЛ на границе с Ливаном

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Дамаск, 17 мая. Ливанское движение «Хезболла» ведет боестолкновения с «Исламским государством»* в районе горного массива Каламун.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались взять реванш, и атаковали отряды «Хезболлы» в районе западных склонов Каламуна. Игиловцы разместили в Сети записи обстрелов с использованием минометов и РСЗО.

Сирийские информационные агентства отмечают, что это второе крупнейшее нападение джихадистов за последнее время в данном регионе Сирии.

Ранее агентство «Ридус» сообщило, что группа российских офицеров отразила атаку 300 террористов в Сирийской арабской республике.

* Организация запрещена на территории РФ.