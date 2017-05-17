Сирия: САА начала военную операцию в районе Восточная Гута

В закладки

Скопировать

Дамаск, 17 мая. Правительственные войска намерены освободить от боевиков город Бейт Найем в районе Восточная Гута.

Стратегически важный населенный пункт в данный момент находится под контролем группировки «Армия Ислама», признанной террористической в ряде стран. 105-я бригада Республиканской гвардии атакует позиции боевиков с южного направления. По данным военных источников «Армия Ислама» уже потеряла четыре укрепленные пункта.

В результате двухчасового боя ликвидировано не менее семи боевиков группировки. Отмечается, если ВС САР в течение ближайших дней установят контроль над Бейт Найемом, то смогут начать штурм города Аютайя, расположенного в северной части района Восточная Гута.