Россиянин показал гигантский инопланетный звездолет в снегах Антарктиды

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Нижний Тагил, 17 мая. Исследователь Валентин Дегтярев, известный своими расследованиями, обнаружил странный предмет неподалеку от Южного полюса. Сам уралец считает, что наткнулся на инопланетный космический корабль.

Видео с кадрами из Антарктиды было опубликовано Дегтяревым на собственном канале в YouTube. На кадрах можно заметить огромный аппарат размером 600 метров, который много лет находится в снежном плену.

По словам исследователя, предмет удалось обнаружить благодаря таянию льдов. Однако освободить «звездолет» из-под снега пока невозможно. Сейчас Валентин Дегтярев пытается понять, каким образом аппарат оказался на Земле. Он также не исключает, что аппарат является тем самым «виманом», о котором сложено множество легенд, сообщает Ura.Ru.

Валентин Дегтярев из Нижнего Тагила получил широкую известность после того, как услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2.