Реклама «Макдональдс» с мертвым отцом шокировала пользователей Сети

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Москва, 17 мая. Новая реклама сети ресторанов быстрого питания «Мандональдс» была раскритикована интернет-пользователями. В ролике, разработанном для ресторанов «Макдлональдс» в Британии, был использован образ мертвого отца.

По сюжету, мальчик находит отцовские вещи, после чего спрашивает у матери, каким был в жизни его отец. Ребенок выясняет, что между ним и отцом было не так уж много общего. Далее подросток вместе с матерью посещают «Макдональдс», где выясняется, что и сын, и отец любили один и тот же сэндвич.

Данный сюжет вызвал возмущение у пользователей Сети, которые назвали рекламу оскорбительной и отвратительной.

В свою очередь, представители «Макдональдс» объяснили свои действия тем, что хотели подчеркнуть роль, которую сетевой фаст-фуд играет в повседневной жизни своих клиентов, как в хорошие, так и в трудные времена, передает «Ридус».

Напомним, ранее ведущие американские телекомпании ABC, CBS, NBC и CNN отказались выпустить в эфир рекламный ролик, посвященный достижениям президента США Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания на посту главы государства.