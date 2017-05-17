ЛНР: украинский разведчик продал ополченцам списки личного состава своей части

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Луганск, 17 мая. Военнослужащий восьмого полка сил специальных операций главного управления разведки Минобороны Украины продал сотрудникам МВД Луганской народной республики списки личного состава своей воинской части. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

«На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил военнослужащий восьмого полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, так как ему было необходимо срочно погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали», — отметил в МВД.

В ведомстве отметили, что за базу данных украинский военнослужащий оценил в 600 долларов. Сотрудники МВД ЛНР проверили достоверность предлагаемой информации, после чего состоялась сделка. В настоящее специалисты МВД ЛНР работают с информацией, которую предоставил украинский военнослужащий.