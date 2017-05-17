Киев назвал следующую цель после получения безвизового режима

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Киев, 17 мая. Следующим шагом после получения безвизового режима с Евросоюзом для Украины станет обеспечение возможности для граждан страны учиться и вести бизнес в Европе. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Сегодня власти Евросоюза подписали документ о внесении изменений в законодательство объединения с целью предоставления безвизового режима гражданам Украины. На церемонии присутствовал президент страны Петр Порошенко.

Замглавы администрации президента отметил, что Киев находится только в начале пути.

«В дальнейшем у нас цель — это обеспечить право наших граждан не только путешествовать с туристической целью, но и возможность учиться, стажироваться и делать бизнес», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Елисеев добавил, что эта цель станет отличным стимулом для воплощения в жизнь дальнейших реформ.