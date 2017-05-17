Через пустыню к иракской границе: Асаду необходимо усиливать позиции на юге Сирии

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Правительственные войска планируют выйти к границе с Ираком по шоссе Дамаск-Багдад. Как сообщил «Известиям» источник в вооруженных силах Сирии, это вызвано действиями так называемой «умеренной оппозиции».

Дело в том, что в данный момент соединения боевиков стремительно продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы в сторону города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Наступление боевиков проходит при полной поддержке вооруженных сил США и Великобритании. Такие действия на юге Сирии, как считают эксперты, могут привести к захвату проамериканскими боевиками ключевых нефтяных промыслов и трубопроводов, что позволит вырвать инициативу в войне.

Для того, чтобы остановить натиск боевиков оппозиции, силы Башара Асада собирается установить контроль над сирийской частью дороги Дамаск–Багдад вплоть до базы Ат-Танаф на границе с Иорданией и Ираком. При этом, сирийской армии есть на что опереться для прорыва: как отмечает военный эксперт Борис Рожин, когда отряды ливанского движения «Хезболла» заняли один из ключевых перекрестков на этом направлении, правительственные силы создали широкий плацдарм, что вызвало панику среди боевиков и нарушило их планы по созданию буферной зоны на юге Сирии.

«Иранцы и сирийские войска действительно продвигаются по этой дороге по направлению к границе с Ираком. Но дело в том, что там нет каких-то опорных пунктов, где боевики могли бы опереться – это, большей частью, просто передвижение мобильных групп по пустыне. И те, и другие воюют с ИГИЛ*, но здесь мы видим элементы жесткой конкуренции за территориальный контроль», - сообщил Борис Рожин.

Как отмечает эксперт, чтобы выйти к границе с Ираком, потребуется брать Абу-Кемаль – а там американцы уже потерпели поражение в прошлом году, выведя против боевиков «Исламского государства»* наемников из «Новой сирийской армии». Борис Рожин отмечает, что этот план достаточно сложный, и если он и будет реализовываться – то только в связке с деблокадой Дейр-эз-Зора.

«Занять всю полосу границы пока не представляется возможным. Однако сейчас возможно выйти к какой-либо точке границы и перехватить хотя бы какую-то часть дорог, ведущих к группам боевиков в южной Сирии», - подчеркнул эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.