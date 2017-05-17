В СНБО объяснили, как Россия может захватить Украину при помощи «Яндекс.Пробок»

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Киев, 17 мая. Введение санкций против российских соцсетей и сервисов поисковой системы «Яндекс» оправдано, поскольку эти ресурсы угрожали национальной безопасности, считают в СНБО Украины.

Глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров назвал запрет в стране ряд российских сервисов абсолютно оправданным, поскольку они могли быть использованы «для подготовки наступления». «Сервисы «Яндекса», например, «Яндекс. Пробки», «Навигатор» — это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускную способность и загруженность всех дорог на территории Украины», — прокомментировал указ Петра Порошенко представитель силового ведомства. По его словам, любое наступление можно планировать, сообразуясь с данной информацией — не нужна никакая агентурная сеть, спутники.​