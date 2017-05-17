СБУ призналась, как блокировка «ВКонтакте» осложнит работу ведомства

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Москва, 17 мая. Решение президента Украины Петра Порошенко о блокировке соцсети «ВКонтакте» затруднит работу украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.

«Это открытый источник информации, который даже нам дает возможность выявлять определенные факты преступной деятельности. И сейчас это закроется, и мы не будем иметь доступ», — отметила она.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, правозащитники из Human Rights Watch потребовали от Киева отменить решение о блокировке российских интернет-порталов.