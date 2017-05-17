Меркель пригрозила Британии санкциями

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Берлин, 17 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС примет меры в отношении Великобритании, если после окончания процедуры выхода из ЕС Лондон введет ограничения на перемещение европейцев по островам, то последует реакция.

«Это будет иметь цену», — заявила Меркель, слова которой приводит Reuters.

Ранее избранный президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен придерживаться жесткой линии на переговорах по Brexit. При этом он подчеркнул, что не планирует наказывать Великобританию за намерение покинуть ЕС.