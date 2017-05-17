Поисковая бомба: почему Google-карты на Украине заклеймили позором «Яндекс»

В закладки

Скопировать

Накануне Петр Порошенко своим указом запретил на Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд ресурсов, включая «Яндекс». Запрет неожиданно приобрел куда более далеко идущие последствия, чем казалось вначале. С подробностями — Федеральное агентство новостей.

Как говорится, дьявол кроется в деталях. Совершенно случайно корреспондент ФАН оказался внутри сервиса Google Maps — требовалось найти точное местоположение Национальной оперы Украины. Неожиданно рядом с этим зданием на карте обнаружился офис «Яндекса». И все бы ничего, но поразила отметка: «бізнес країни окупанта». В переводе с украинского — «бизнес страны-оккупанта».

Дальше руки все делали машинально: украинская формулировка была скопирована в поисковую строку сервиса. Результат выдачи не изменился. Снова тот же офис «Яндекса», снова та же нелицеприятная характеристика.

В чем причина такого странного поведения Google? Является ли это признаком некрасивой конкурентной борьбы или следствием информационной диверсии украинских пользователей? Понятно, что прежде всего ФАН обратился за комментарием в пресс-службу Google. Та ответить на вопрос оперативно не смогла, но мы обязательно приведем ее объяснение в следующих материалах.

В разделе «Справка» сам Google не оставляет разночтений в размещении информации: чтобы внести какие-то изменения в адрес, название или прочие характеристики, нужно подтвердить, что имеешь к компании прямое отношение. Процедура проверки занимает достаточно большое время. Просто так, с наскока, «Яндексу» свойства «оккупанта» не припишешь.

«Это может быть результатом так называемого произвольного или не очень гугл-бомбинга. Повод-то действительно взрывной. Вспомним, как в 2004 году по запросу в поиске miserable failure («жалкое ничтожество») Google выдавал страницу экс-президента США Джорджа Буша-младшего. В связи с обилием новостей, ссылающихся страниц и запросов соответствующим образом обучился алгоритм. И теперь поисковик по соответствующему негативному или оскорбительному запросу выдает некую заинтересованную страницу», — комментирует специально для ФАН ведущий аналитик «Регионального общественного центра интернет-технологий» Урван Парфентьев.

История хранит немало и других примеров таких поисковых бомб. Так, в 2009 году по запросу «trou du cul du web» («задница Интернета») стабильно под первым номером в выдаче появлялась страница президента Франции Николя Саркози. Хотя позже стало известно, что этих результатов добился не сам Google, который везде выступает за беспристрастность поиска, но специалистам с французских сайтов. Они вставляли на свои ресурсы соответствующие гиперссылки на сайт президента с надписью «trou du cul du web».

«С другой стороны, возможно, что такой выдаче поспособствовали программно-техническими методами, произошла соответствующая индексация. Это явление того же порядка. Повторюсь: обилие новостей и сайтов, упоминающих определенную комбинацию, заставили обучиться поисковик. Теперь он решил услужить пользователям с украинской территории. В качестве третьей версии можно предполагать какую-то контентную диверсию — что специалисты украинского Google что-то там сделали своими ручками. Но не стал бы ее рассматривать как единственную. Мы не располагаем соответствующими доказательствами. Плюс это версия наиболее труднодоказуемая», — добавляет Парфентьев.

Как писала Lenta.ru, в свете последних событий российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину.