У нас будут дети-боги: Джигурда объявил о воссоединении с Анисиной

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Никита Джигурда и Марина Анисина передумали расходиться. Пара сообщила журналистам, что ждет ребенка, который появится через полгода, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Супруги развелись в ноябре прошлого года. «Развод тихий мирный европейский был. Марина — святая женщина», — заявил Джигурда.

«Мы действительно развелись, развод настоящий, — подтвердила Анисина. — Мы разведены, но наши отношения стали намного лучше после развода. Человеческие отношения не зависят ни от каких бумаг. Дети рады, что Никита приезжает».

По словам Джигурды, полгода пара пыталась зачать ребенка, который появится на свет через несколько месяцев. «Я тащусь, когда она беременеет, сиськи, попа появляется. Она все спортсменкой хочет быть, а я говорю — забудь! — заявил Джигурда. — Имя ребенку придумали, Джонатан, в честь отца Браташ».

«Я сказал ей: мы боги, я — бог огня, у нас будут дети-боги, — добавил актер. — У нас обряд предстоит, каббалистический».