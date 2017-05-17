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Общество
У нас будут дети-боги: Джигурда объявил о воссоединении с Анисиной

У нас будут дети-боги: Джигурда объявил о воссоединении с Анисиной

18:23  17 Мая 2017  /обновлено: 18:25  17 Мая 2017
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Джигурда и Анисина объявили о воссоединении и рождении ребенка

Москва, 17 мая. Никита Джигурда и Марина Анисина передумали расходиться. Пара сообщила журналистам, что ждет ребенка, который появится через полгода, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Супруги развелись в ноябре прошлого года. «Развод тихий мирный европейский был. Марина — святая женщина», — заявил Джигурда.

«Мы действительно развелись, развод настоящий, — подтвердила Анисина. — Мы разведены, но наши отношения стали намного лучше после развода. Человеческие отношения не зависят ни от каких бумаг. Дети рады, что Никита приезжает».

У нас будут дети-боги: Джигурда объявил о воссоединился с Анисиной

По словам Джигурды, полгода пара пыталась зачать ребенка, который появится на свет через несколько месяцев. «Я тащусь, когда она беременеет, сиськи, попа появляется. Она все спортсменкой хочет быть, а я говорю — забудь! — заявил Джигурда. — Имя ребенку придумали, Джонатан, в честь отца Браташ».

«Я сказал ей: мы боги, я — бог огня, у нас будут дети-боги, — добавил актер. — У нас обряд предстоит, каббалистический».

У нас будут дети-боги: Джигурда объявил о воссоединился с Анисиной

#джигурда #анисина
Алексей Громов
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