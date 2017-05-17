Порошенко назвал «цену» Украины за безвизовый режим с ЕС‍

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Киев, 17 мая. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что для либерализации визового режима с ЕС Украина выполнила 144 пункта реформ.

Власти Киев провели реформы в сферах юстиции, защиты прав человека, борьбы с коррупцией и в миграционной политике согласно план для либерализации визового режима со странами Евросоюза. По словам украинского президента Петра Порошенко, страна выполнила план из 144 пунктов. Он также отметил, что изменениям подверглось и законодательство, которое адаптировали по европейским стандартам, слова Порошенко приводят украинские СМИ.​