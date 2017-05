Бальзам на душу политкорректной Америке: чем информатор WikiLeaks Челси Мэннинг займется на воле

В закладки

Сменивший пол скандально известный информатор WikiLeaks Челси Мэннинг выходит из тюрьмы. Рассекретивший данные военный будет числиться в составе вооруженных сил США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Малыш Брэдли

До 2014 года к Челси Элизабет Мэннинг было принято обращаться мистер Брэдли Эдвард Мэннинг. Брэдли родился в глуши штата Оклахома, в городке Крисэнт с населением чуть более тысячи человек, в семье американца и британки. В официальных источниках описано, что Брэдли рос очень слабым и замкнутым мальчиком. Мэннинг с самого детства чувствовал себя странным, поскольку ему было некомфортно в теле мальчика — он считал себя девочкой и усиленно пытался бороться с этими мыслями. Именно чтобы отогнать нехорошие мысли, он пошел в армию.

Семья распалась, когда мальчику было всего 13 лет. Мать увезла ребенка в свой родной город Хаверфордуэст (Великобритания). Однако после окончания школы Брэдли вернулся в США.

Нестабильные эмоции и Ирак

В 2007 году Мэннинг поступил на службу в американскую армию и до момента своего ареста являлся рядовым первого класса, работал специалистом по анализу разведывательных данных при батальоне поддержки 2-й бригады 10-й горнострелковой дивизии быстрого реагирования, которая входила в американский контингент в Ираке. Рядового отправили на Ближний Восток, несмотря на то, что начальство сомневалось в его эмоциональной стабильности, предположительно вызванной законом Don't ask, don't tell («Не спрашивай, не говори»), — Брэдли говорил о своей гомосексуальности, однако из-за принятого закона он не мог быть открытым геем. Закон Don't ask, don't tell был принят в США в 1993 году. Документ запрещал служить гомосексуалам обоих полов, если они не скрывали своих сексуальных предпочтений, а также требовал от командования и сослуживцев отказаться от перетряхивания «грязного белья» военных, отказавшись от выяснения сведений о сексуальной жизни того или иного военнослужащего.

Работая аналитиком, Мэннинг обнаружил засекреченную видеозапись, на которой был запечатлен расстрел людей с американского боевого вертолета. Позднее им же она и была выложена в Сеть. После развернувшегося вокруг видео скандала власти США заявили о проведении детального расследования расстрела, а контрразведка начала искать виновного. В середине 2010 года рядовой Мэннинг связался с журналистом и экс-хакером Адрианом Ламо, которому рассказал, что именно он передал WikiLeaks видео с расстрелом. Мэннинг также упомянул, что имеет доступ к огромному количеству секретных военных документов. Втайне от руководства военный скопировал информацию на диск с песнями Леди Гаги. Вскоре после разговора с Ламо его арестовали и без предъявления обвинений на два года упекли в тюрьму на американской военной базе Кемп-Арифжан в Кувейте. Спустя несколько месяцев, уже в США, ему предъявили обвинения по статьям 92 и 134 Кодекса военной юстиции США с максимальным наказанием в 52 года лишения свободы.

В 2011 году к делу Мэеннинга добавили еще 22 обвинения, одно из которых могло закончиться смертной казнью.

Суд по делу Мэннинга проходил в период с 4 февраля по 15 марта 2013 года. Приговор был вынесен лишь 21 августа. Военный трибунал США приговорил Брэдли Мэннинга к 35 годам лишения свободы с правом досрочного освобождения через девять лет. Мэннинг был понижен в звании, а затем уволен из рядов армии США с лишением всех прав и привилегий, после чего он написал на имя президента Барака Обамы прошение о помиловании.

Наказание, помилование и превращение в Челси

На следующий день после оглашения приговора Брэдли заявил, что хочет сменить пол. Мэннинг попросил, чтобы впредь к нему обращались Челси Элизабет, и рассказал историю своего тяжелого детства. Ее (да, уже ее) адвокат сообщил, что Челси готова сама оплатить эстрогенные препараты, которые начнут менять ее тело, и даже согласна на содержание в карцере с мужчинами. Несмотря на признание Мэннинг в гомосексуальности, защита уверена, что подопечная страдает от нарушения гендерной идентичности. Спустя несколько дней пресса стала писать о Мэннинг как о женщине. Уже в апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил провести процедуру по смене имени, однако Челси Элизабет не позволили перейти в женскую тюрьму, носить женскую прическу или одежду. В феврале 2015 года суд разрешил Мэннинг пройти курс гормональной терапии, после чего стало известно, что Мэннинг прошел процедуру в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В марте Челси была официально признана женщиной.

Весь незначительный период своего наказания фамилия Мэннинг не сходила с первых полос СМИ. Журналисты публиковали ее повседневные заметки о рутинной жизни в неволе, получении заочного образования и чтении газет. Журнал Cosmopolitan опубликовал взятое по почте первое интервью с Челси из тюрьмы.

После Дня независимости США в 2016 году в СМИ появилась информация о том, что Мэннинг была госпитализирована после инцидента, который назвали попыткой самоубийства.

В январе 2017 года президент Обама решил смягчить приговор, сократив срок тюремного заключения Челси — сегодня, 17 мая, она вышла на свободу. Как сообщали «Известия», она будет числиться в составе американской армии.

Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден поблагодарил Барака Обаму в Twitter: «Пусть это будет сказано здесь со всей серьезностью, с добрым сердцем: Спасибо, Обама».

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин считает, что смена пола стала ключевым фактором в деле Мэннинг.

«Я думаю, что то, что этот персонаж сменил пол, в значительной степени повлияло на столь серьезное снисхождение со стороны политкорректной Америки, несмотря на серьезные преступления, которые Мэннинг совершила. 35 лет — это серьезный срок. Освобождение Мэннинг — это реверанс Белого дома в адрес тех, кто на протяжении всего времени поддерживал правительство. Я имеют в виду ЛГБТ, демократов и прочую политкорректную Америку, — говорит Александр Домрин. — Смена пола Мэннинг стала «бальзамом на душу» политкорректному американскому обществу. Я думаю, что вскоре начнется серьезное спекулирование на ее известности, начнутся контракты на написание книг, хорошо оплаченные лекционные туры. Я не уверен, что она останется в армии и захочет заниматься военным делом. Мэннинг найдет себя в хорошо обеспеченной и счастливой семейной жизни».

На вопрос корреспондента, может ли Челси последовать примеру Сноудена и бежать из страны, собеседник ФАН ответил, что Мэннинг как информатор уже никому не нужна.