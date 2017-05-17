Власти ЛНР назвали показухой заявления Киева о мирном решении конфликта в Донбассе

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Луганск, 17 мая. Заявление Киева о желании решить конфликт мирным путем носит исключительно показательный характер и не соответствует реальности, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подобные заявления направлены на создание ложного впечатления о реальной ситуации в Донбассе у мировой общественности», — заявил Марочко РИА Новости.

Он также отметил, что в ЛНР не склонны доверять подобным заявлениям, поскольку на деле украинские силовики продолжают обстрел территорий республики. За минувшие сутки зафиксировано четыре случая обстрела, в результате которых был поврежден жилой дом и ранен один военнослужащий Народной милиции, добавил представитель ЛНР. По словам Марочко, у линии соприкосновения активизировались диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Ранее сообщалось, что Минобороны ДНР назвало циничным заявление Киева о возвращении Донбасса.