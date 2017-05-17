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Общество
Мединский объяснил, как решить проблему передачи Исаакия

Мединский объяснил, как решить проблему передачи Исаакия

18:12  17 Мая 2017
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Мединский объяснил, как решить проблему передачи Исаакия

Москва, 17 мая. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что говорить о передаче Исаакиевского собора РПЦ пока рано, а все моменты касательно передачи следует прописать в договоре. Такое заявление он сделал во время правительственного часа в Госдуме. 

Мединский отметил, что самое главное в данной ситуации — чтобы не были ущемлены интересы жителей города, посетителей Исаакиевского собора. Ключевым моментом в этой истории должно стать подписание договора между правительством города и пользователями Исаакиевского собора. 

«Если все это будет сформулировано в договоре, который будет обсужден общественно и согласован, то вопрос этот совершенно потеряет свою остроту, поверьте», — заверил Мединский.

При этом договор должен быть вынесен на общественное обсуждение, считает Мединский. 

Министр подчеркнул также, что передача Исаакиевского собора — это «проблема послезавтрашнего дня». 

#мединский
Владимир Багров
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