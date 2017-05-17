Сборная России по хоккею застряла в Кельне из-за поломки поезда

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Кельн, 17 мая. Сборная России по хоккею почти с трехчасовым опозданием выехали из Кельна в Париж, где в четверг, 18 мая, встретится с национальной командой Чехии. Причиной задержки стала поломка поезда. Время отправления переносили дважды.

В ожидании отправления в Париж хоккеисты гуляли на площади у Кельнского собора. Погода в городе стояла солнечная и очень теплая. Инцидент с поездом не испортил настроение спортсменам, сообщает «Матч ТВ».

Сейчас хоккеисты уже направляются в Париж, сообщили в пресс-службе сборной РФ. После прибытия во Францию подопечные Олега Знарка сразу отправятся на тренировку.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии состоится 18 мая в 17.15 мск.

