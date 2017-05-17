Путин: Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы повысит боевой потенциал ВС РФ

Сочи, 17 мая. Новая Государственная программа вооружений на 2018-2025 годы позволит повысить боевой потенциал Вооруженных сил России, заявил президент страны Владимир Путин.

Госпрограмма вооружений, по мнению президента, станет «важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики» страны.

«Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений, — обратил внимание Путин на совещании по формированию проекта оснащения ВС РФ до 2025 года. — Это позволит значительно повысить боевой потенциал вооруженных сил, обеспечить выполнение тех ответственных задач, которые предусмотрены военной доктриной и стратегией национальной безопасности, да и собственно говоря, рядом других важнейших документов».