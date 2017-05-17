Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Суд вынес приговор экс-главе Иваново по делу о взятке в 13 млн рублей

Суд вынес приговор экс-главе Иваново по делу о взятке в 13 млн рублей

17:21  17 Мая 2017
34

Суд вынес приговор экс-главе Иваново по делу о взятке в 13 млн рублей

Москва, 17 мая. Бывший глава Иваново Вячеслав Сверчков, обвиняемый во взятке почти в 13 миллионов рублей, получил пять лет колонии строгого режима по решению Ленинского районного суда Иваново.

Как говорится в сообщении прокуратуры области, подсудимому также назначен штраф в размере двукратной суммы взятки — то есть в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2014 году предприниматель Сарраф Мамедов дал Сверчкову взятку на общую сумму не менее 12,76 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за решение о выделении в аренду 37 земельных участков под строительство остановочных павильонов.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы администрации Жуковского задержан по подозрению в получении взятки в 520 тысяч рублей.

#москва #иваново #взятка #уд
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть