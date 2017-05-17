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Киев, 17 мая. Слова министра обороны Украины Степана Полторака об отказе вернуть Донбасс силовым путем ничего не стоят, поскольку Киев продолжает саботировать минские соглашения. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Полторак сообщил в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle, что Киев не намерен возвращать ДНР и ЛНР силой. Между тем, по словам российского сенатора, ВСУ продолжают устраивать артобстрелы территорий народных республик Донбасса.

«Как говорил наш великий режиссер Константин Станиславский — не верю!…Украинская сторона не выполнила ни одного пункта Минских соглашений», — приводит слова члена Совфеда его пресс-служба.

Клинцевич добавил, что считает слова главы Минобороны Украины ничего не стоящими.