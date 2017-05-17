Алеппо: сирийская армия уничтожила 25 боевиков ИГ на востоке провинции

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Алеппо, 17 мая. Правительственные войска развили успех на востоке Алеппо и освободили от боевиков еще один населенный пункт.

Военные источники сообщают, что сирийская армия продолжила наступательную операцию в южном направлении от освобожденной авиабазы «Аль-Джирах». Столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) привело к ликвидации 25 исламистов и нескольких единиц военной техники.

Освобождение очередного населенного пункта является еще одним шагом к полной зачистке провинции Алеппо от джихадистов. Правительственные войска намерены продвигаться далее в южном направлении для штурма Масканы, которая остается последним оплотом ИГ* в данной части провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.