Украинцам, имеющим менее 25 лет стажа, повысили пенсионный возраст

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Киев, 17 мая. Граждане Украины смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, если имеют 25 лет стажа, в противном случае им придется дорабатывать до 65 лет, сообщил премьер Владимир Гройсман, представляя соответствующий законопроект.

Пенсионная реформа на Украине подразумевает выход на пенсию в возрасте 60 лет для тех граждан, которые проработали не менее 25 лет, остальным придется работать до 65 лет. «Есть люди, у которых нет такого стажа. Они будут иметь возможность выйти на пенсию в 63 года, а если у них меньше 15 лет стажа, то они будут выходить в 65 лет», — пояснил глава украинского правительства Владимир Гройсман. При этом чиновник не уточнил, является ли данный возраст единым для мужчин и женщин, пишут «Аргументы и Факты».