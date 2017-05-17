Сдержанный оптимизм: в России зафиксирован рост несырьевого экспорта

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Великий Новгород, 17 мая. В первом квартале 2017 года был зафиксирован рост несырьевого экспорта в России. Об этом в среду рассказал генеральный директор «Российского экспортного центра» Петр Фрадков.

«Озвучу сдержанный оптимизм. В первом квартал статистика показывает, что несырьевой экспорт растет как в стоимостном, так и в физическом выражении», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил концепцию экономической безопасности страны до 2030 года.