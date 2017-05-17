Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
ФАС ищет способы понизить стоимость презервативов в России

ФАС ищет способы понизить стоимость презервативов в России

17:08  17 Мая 2017
52

ФАС ищет способы понизить стоимость презервативов в России

Москва, 17 мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проведение оценки рынка презервативов. Делается это для того, чтобы найти пути снижения цен на контрацептивы, сообщили в пресс-службе ФАС. 

ФАС в сотрудничестве с Минпромторгом, Минздравом и Росздравнадзором предстоит оценить конкуренцию на рынке контрацепции и найти механизмы сдерживания цен на медицинские изделия этой группы. 

Уточняется, что конечной целью этих действий является исполнение пункта 20 плана мероприятий по реализации стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в России. Ответственные ведомства должны до III квартала 2017 года представить доклад о мерах по снижению на цен на барьерные контрацептивы. 

#фас
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть