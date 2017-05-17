ФАС ищет способы понизить стоимость презервативов в России

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Москва, 17 мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проведение оценки рынка презервативов. Делается это для того, чтобы найти пути снижения цен на контрацептивы, сообщили в пресс-службе ФАС.

ФАС в сотрудничестве с Минпромторгом, Минздравом и Росздравнадзором предстоит оценить конкуренцию на рынке контрацепции и найти механизмы сдерживания цен на медицинские изделия этой группы.

Уточняется, что конечной целью этих действий является исполнение пункта 20 плана мероприятий по реализации стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в России. Ответственные ведомства должны до III квартала 2017 года представить доклад о мерах по снижению на цен на барьерные контрацептивы.