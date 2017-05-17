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Общество
Запретный плод: украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»

Запретный плод: украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»

16:55  17 Мая 2017
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Запретный плод: украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 17 мая. Пресс-секретарь социальной сеть «ВКонтакте» Евгений Красников заявил о том, что украинские пользователи побили рекорд по посещаемости ресурса.

За прошлые сутки «ВКонтакте» посетили 18 миллионов уникальных пользователей, проживающих на Украине. Прошлый рекорд составлял 16 миллионов пользователей.

Запретный плод: украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете российских социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», а также компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group на территории страны. Согласно указу украинского лидера, в течение трех лет все эти компании не смогут осуществлять какие-либо финансовые операции за пределами государства.

#украина #вконтакте
Алексей Громов
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