Запретный плод: украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»

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Санкт-Петербург, 17 мая. Пресс-секретарь социальной сеть «ВКонтакте» Евгений Красников заявил о том, что украинские пользователи побили рекорд по посещаемости ресурса.

За прошлые сутки «ВКонтакте» посетили 18 миллионов уникальных пользователей, проживающих на Украине. Прошлый рекорд составлял 16 миллионов пользователей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете российских социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», а также компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group на территории страны. Согласно указу украинского лидера, в течение трех лет все эти компании не смогут осуществлять какие-либо финансовые операции за пределами государства.