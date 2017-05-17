Порошенко назвал условие отмены блокировки российских сайтов на Украине

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Киев, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко объяснил запрет на доступ к российским соцсетям попыткой противостоять пропаганде. По его словам, блокировка российских сайтов будет отменена только после прекращения «российской агрессии».

«Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», — заявил глава государства в ходе пресс-конференции в Страсбурге.

По мнению Порошенко, украинцы вот уже три года якобы живут в условиях гибридной войны с Россией. И введенные Киевом санкции, как утверждает президент, будут отменены сразу после прекращения «российской агрессии».

Ранее Порошенко утвердил решение СНБО Украины о блокировке российских соцсетей «Одноклассники» и «Вконтакте», а также ресурсов «Яндекс» и Mail.ru. В международной правозащитной организации Human Rights Watch назвали такие меры страшным ударом по свободе слова и потребовали от президента Украины вернуть гражданам страны доступ к российским сайтам.